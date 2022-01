„Aus den Erfolgen ziehen wir neue Motivation“

Aktiventreffen am Nabu-Moorschutzhof in Nettelstedt: Die Arbeit im Dienste der Umwelt geht den Mitgliedern das ganze Jahr über nicht aus, wie der Jahresrückblick beweist.

In Phasen geringerer Inzidenzen wurden wieder Bildungsangebote an Schulen nachgefragt, die Natur und Landschaftsführer freuten sich über regen Besuch und die Apfelernte auf der Obstwiese in der Rauhen Horst mit mehreren Familien und zwölf Kindern brachte 500 Liter Apfelsaft, den man im Moorhus erwerben kann. „Wie sehr die Familien derartige Veranstaltungen vermissen, konnte man an den vielen Besuchern des Familientag im September ablesen“, so Ramona Gieseking vom Team des Moorhus.