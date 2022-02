Aus Flüchtling wird IT-Fachmann

Arbeit mit Geflüchteten in Pandemiezeiten: Marian Staubach und Team wollen Welcome-Café in Höxter bald öffnen

Höxter

Viele Flüchtlinge in Höxter leiden unter den Corona-Beschränkungen. Kein Deutschunterricht, keine Hilfe bei den Hausaufgaben, keine Treffen im Welcome-Café in Höxters Grubestraße 28 – die Pandemie hat die Kontakte sehr eingeschränkt. „Wir bleiben aber immer per Telefon und Email erreichbar“, sagt Marian Staubach (33), der Vorsitzende des Vereins „Welcome“. Staubach aus Bödexen, von Beruf Bauleiter im Kanalbau, ist im Herbst 2020 in die Fußstapfen von Malalai Ansari und ihrer Vorgängerin Heike von Brook getreten, die „Welcome“ in Höxter lange geprägt haben.

Von Michael Robrecht