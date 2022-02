Aus Freude am Laufen

Eine Schule aus dem Kreis Höxter gehört zu den lauffreudigsten Schulen in ganz Westfalen-Lippe. Die Städtische Gesamtschule Brakel wurde jetzt als lauffreudige Schule im Kreis Höxter ausgezeichnet und mit Urkunden sowie dem Siegerscheck in Höhe von 200 Euro belohnt.

Insgesamt 1237 Schüler im Kreis Höxter haben im vergangenen Schuljahr 2020/2021 Ausdauer beim Laufen bewiesen und jetzt ihr Laufabzeichen erhalten. Trotz Corona beteiligten sich im Schuljahr 2020/2021 landesweit mehr als 11.000 Schüler am Laufabzeichen-Wettbewerb.

„Die Städtische Gesamtschule Brakel hat eindrucksvoll gezeigt, dass es auch gerade unter den aktuellen Bedingungen der Pandemie wichtig ist, sich schon im jugendlichen Alter regelmäßig und gern auch gemeinsam zu bewegen, weil es Spaß macht“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner.

Die jährliche Veranstaltung wurde bereits zum sechsten Mal vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) und der AOK NordWest in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen organisiert. Fitness, Ausdauer und Spaß an der gemeinsamen Sache stehen beim landesweiten Laufabzeichen-Wettbewerb im Vordergrund.

Schnelligkeit ist nicht wichtig

Auf Schnelligkeit kommt es hingegen nicht an. Je nach Kondition laufen die Schüler ununterbrochen 15, 30 oder 60 Minuten. Gewertet wird die Laufleistung der gesamten Schule. „Der Laufabzeichen-Wettbewerb soll die Kinder und Jugendlichen auch dazu anregen, sich in Vereinen zu organisieren und Sport als wichtiges Element in ihren Alltag zu integrieren. Denn immer mehr Schüler bewegen sich zu wenig und erreichen nicht einmal die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach sich Kinder und Jugendliche mindestens eine Stunde täglich bewegen sollten“, sagt Wehmhöner. Insgesamt erfüllten im vergangenen Jahr landesweit 11.746 Schüler die Voraussetzungen für das Laufabzeichen. Davon liefen 3697 eine Viertelstunde, 3273 eine halbe Stunde und 4776 Schüler eine Stunde ohne Pause. Für das Ergebnis wird die Anzahl der laufenden Schüler und die Gesamt-Laufzeit bewertet und ins Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Schule gesetzt.