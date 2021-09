Aus Idee eines Jungen wird Gemeinschaftsaktion

Aus einer Privatinitiative ist etwas Großartiges entstanden: Seit dem Wochenende findet man im Steinheimer Stadtwald eine so genannte Vogelorgel vor, die spannend und aufschlussreich zugleich ist – für alle Generationen.

Cornelia Hördemann verriet dem WESTFALEN-BLATT: „Mein Enkel Leon und ich haben bei einer Wanderung im Falkenhagener Wald eine Vogelorgel gefunden. Er hatte sehr viel Spaß daran und fragte mich gleich, warum es so etwas nicht auch bei ihnen gibt. Da kam uns die Idee, im Steinheimer Wald so ein Projekt zu realisieren“. Vom Heimatverein Falkenhagen ließ sie sich die Preise und den Hersteller geben. „Mit Hilfe der CDU-Ratsmitglieder Axel Remmert-Bobe und Corinna Beier habe ich dann einen Antrag beim Bezirksausschuss gestellt.“ Der wurde genehmigt und mit 1500 Euro bezuschusst. Auch Sponsoren sagten ihre finanzielle Unterstützung zu. „Der Rest wurde von mir und meinem Ehemann privat finanziert – und los ging es“, freut sich Hördemann. Die Firma Goldmann baute das Gestell. Andree Moczek, Markus Lödige und Rainer Hördemann haben sehr tatkräftig den Aufbau erledigt.

Die Gesamtkosten (inklusive Solarmodul für die Stromversorgung) liegen bei 4500 Euro. Die UWG Steinheim habe nun die Idee zu einem Pfad aufgegriffen und werde in naher Zukunft zwei Infotafeln „Heimische Vögel“ und „Das Leben im toten Unterholz“ an dem Wanderweg aufstellen, erfuhr Hördemann. Und eine neue Idee hat die Heimatfreundin schon: „Mein Plan für 2022 wäre es, in der Mitte des Weges noch eine Fledermausorgel aufzustellen!“