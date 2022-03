Aus „Jux und Dollerei“ beworben

Bielefeld

„Ja, ich bin ein guter Gastgeber. Denn was man gern macht, macht man auch gut“, sagt Johannes Delius. Der 67-Jährige war am Dienstagabend Gastgeber für die „Bielefeld-Gruppe“ des Dauer-Serien-Erfolgs „Das perfekte Dinner“ auf Vox/RTL, immerhin seit 2006 im Programm: Fünf Hobbyköchinnen und -köche aus einer Region laden sich gegenseitig nach Hause ein und servieren ihren Gästen jeweils an fünf Tagen hintereinander ein Drei-Gänge-Menü.

Von Burgit Hörttrich