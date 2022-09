Jubiläumskonzert von Pro Musica in der Stadthalle Lübbecke

Lübbecke

Was wäre das Leben ohne Musik? Ohne die Zauberflöte von Mozart, ohne den Freischütz von Weber, ohne das Weserlied des Schützen-Musik-Corps? In Lübbecke hat die Liebe zur Musik eine feste Adresse. Sie wohnt im Alten Amtsgericht. Hier begleitet die Musikschule Pro Musica seit 25 Jahren kleine und große Talente in die Welt der Melodien – Zeit für ein Jubiläumskonzert.

Von Kai Wessel