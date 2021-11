Aus Wohnhäusern wird Kunst

Bei der Kunst von Joana Dahlhoff könnten Betrachter vor Begeisterung aus dem Häuschen geraten. Dies im doppelten Sinne: Die 29-Jährige befasst sich mit Gebäuden – und das auf eine faszinierende Art und Weise. „Ich male keine Menschen, mich interessiert vor allem die Alltagsarchitektur“, sagt Dahlhoff und beschreibt ihre Vorgehensweise so: „Ich observiere den visuellen Alltag, nehme Strukturen und Formen auf und transferiere sie in Kunst.“

Was dabei herauskommt, davon können sich Kunstfreunde vom 6. bis 21. November nicht nur ein Bild machen. 35 Arbeiten aus dem Zeitraum von 2014 bis jetzt sind in den Räumen des Kunstvereins Paderborn am Kamp 13 zu sehen.