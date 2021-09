Ausbau der Windenergie in der Egge

Auf dem Greinberg zwischen Willebadessen und Altenheerse entstehen derzeit drei neuen Windrädern. Baustart war im Juni dieses Jahres. In einem zweiten Schritt sollen jetzt drei weitere Anlagen hinzukommen. Das Unternehmen GLS Energie AG als Betreiberin des Windparks Willebadessen plant, dort drei zusätzliche Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 149 Meter und einem Rotordurchmesser von 136 Meter zu errichten.

Anfang September hatte die Firma einen Antrag auf Einleitung des entsprechenden Bauleitplanverfahrens zum Repowering an die Stadt Willebadessen gestellt. Damit befasst sich der Rat am Donnerstag, 30. September, 17.30 Uhr, in der Zehntscheune Peckelsheim.