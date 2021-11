Ausbau mit zwei oder vier Fahrspuren?

Bielefeld

Seit Jahren laufen die Planungen für den Ausbau der Herforder Straße zwischen der Einmündung Rabenhof in Baumheide und dem künftigen Anschluss an die L 721n in Brake. Vorgesehen ist dabei, die Herforder Straße auch in diesem Abschnitt vierspurig zu bauen. Doch ob die Straße tatsächlich zwei Fahrbahnen je Fahrtrichtung bekommen wird, scheint nun nicht mehr zwingend festzustehen.

Von Hendrik Uffmann