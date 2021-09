Ausbildungsstart in der Kaserne

Bielefeld

An der Detmolder Straße haben junge Leute aus ganz Deutschland eine Ausbildung gestartet, die in vielerlei Hinsicht besonders ist. Und die es in Bielefeld bislang so noch nicht gab: In der früheren britischen Catterick-Kaserne ist am Mittwoch der erste Ausbildungsjahrgang am neuen Bundespolizei-Standort eingerückt.

Von Peter Bollig