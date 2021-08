Ausbremsmanöver für Hauptstraßen

Halle

Die großflächige Ausweisung von Tempo-30- Zonen in Halle soll auf zwei weitere Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt ausgeweitet werden. Aus der Moltkestraße und auch aus der Mönchstraße, die wegen des erheblichen Verkehrsaufkommens eine gewisse Breite haben und bislang mit Tempo 50 befahren werden dürfen, sollen künftig Tempo-30-Zonen werden. Dies jedenfalls sieht eine Planung des Ingenieurbüros Röver vor, die auf der Tagesordnung steht in der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am Dienstag, 24. August, 17.15 Uhr in der Mensa der Gesamtschule.

Von Stefan Küppers