Ausfälle bei Biotonnen-Abfuhr zu erwarten

Da zurzeit keine Möglichkeit besteht, die ausgefallenen Sammeltouren nachzufahren, werden die betroffenen Touren erst am nächsten regulären Abfuhrtermin wieder gefahren und die Biotonnen auch erst dann wieder geleert.

Der Umweltbetrieb bittet für die entstandenen Unannehmlichkeiten erneut um Entschuldigung. Bereits am vergangenen Freitag war die Leerung der Biotonnen im gesamten Bielefelder Stadtgebiet ausgefallen, diese konnten aber durch den Einsatz der Müllabfuhr am Samstag schnell nachgeleert werden. Dies ist aber innerhalb dieser Woche nicht möglich, da an jedem Tag andere Touren gefahren werden.

Da auch andere Abteilungen im Umweltbetrieb von hohen Krankenständen betroffen sind, ist eine interne Umschichtung von ausreichend Personal ebenfalls nicht möglich, um alle Touren abzudecken. In vielen Haushalten fallen in den Wintermonaten aber deutlich geringere Mengen an Biomüll an, so dass in den meisten Fällen die Abholung in 14 Tagen ausreichen wird, während dies zum Beispiel bei der Restmüll- oder Wertstofftonne nicht der Fall ist.