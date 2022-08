Ausflug in die Zeit von Marlene Dietrich

Schon als Kind ist Monika Rey mit ihren Eltern Dauergast auf dem Campingplatz „Am Furlbach“ gewesen, („Weil es hier so schön ist“) später mit ihrem Mann. Zum ersten Mal ist sie jetzt dort aufgetreten, wo sie mit Vorliebe ihren Urlaub verbringt.

Detmolder Duo präsentiert Lieder aus fünf Jahrzehnten auf dem Campingplatz „Am Furlbach“ in Schloß Holte-Stukenbrock

Gemeinsam mit Pianist Mathias Mönius, Kapellmeister am Landestheater Detmold, hat die 61-jährige Altistin für die vielen Gäste, die sich unter schattigen Bäumen auf dem Außengelände an den Tischen zusammengefunden hatten, Lieder präsentiert, an denen sie selbst große Freude hat.