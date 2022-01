Ausflug in ein unentdecktes Land

IT-Experte Daniel Basler hat ein Buch über die Programmiersprache C# geschrieben – Künstliche Intelligenz birgt enorme Potenziale

Herford/Hiddenhausen

EDV-Experte Daniel Basler ist Schöpfer dieses wundervollen Satzes: „Das CLI ist ein .NET Core Global Tool, das auf .NET Core 2.2 SDK aufsetzt und sich via PowerShell im Mac-Terminal oder in der Linux Bash ausführen lässt.“ Es stammt aus seinem jüngsten Buch über die Programmiersprache Microsoft C#, wobei # wie „sharp“ ausgesprochen wird.

Von Stephan Rechlin