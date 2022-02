Ausflugslokal „R1“ soll größer werden

Im Bereich des Gartenschaugeländes bei Corvey soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden. Die Mitglieder des Ausschusses für Planung und Umwelt haben diesem Vorhaben in ihrer Sitzung unter Vorsitz von Reinhard Großkopf (CDU) bei einer Gegenstimme zugestimmt.

Das Silo auf dem Gartenschaugelände bei Corvey wird in einen Kletterturm umfunktioniert. Der Ausschuss für Planung und Umwelt legte dem Rat einen Beschlussvorschlag vor.

„Die Anlage soll eine maximale Höhe von 4,5 Metern haben“, führte Baudezernentin Claudia Koch aus. Obstbäume, ein Naschgarten und Imkerplätze sollen hier geschaffen werden. Die Photovoltaikanlage werde so gebaut, dass es entsprechend hell sei und die Sonne die Pflanzen durch das Dach lückenlos erreiche. Ausschussmitglied Ralf Dohmann (BfH) meldete Bedenken angesichts des Standorts der Photovoltaikanlage an: „Diese passt nicht in die Kulisse des hier vorgesehenen Archäologie-Parks.“