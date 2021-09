Ausflugsziel im Rahdener Norden

20 Jahre sind kein echtes Jubiläum, doch auch Nullgeburtstage sind ein willkommener Anlass, in etwas größerem Rahmen gesellig zusammenzukommen. Das Auffinden des Preußisch Ströher Nordpunktes, des nördlichsten Punktes von NRW in Preußisch Ströhen, vor zwei Jahrzehnten ist solch ein besonderer Anlass.

Daher hatten die Heimatfreunde des Ortes zu einer lockeren Geburtstagsfeier an den Nordpunkt eingeladen. Gestartet wurde am Morgen mit einem plattdeutschen Gottesdienst, den Gemeindepfarrer Dr. Roland Mettenbrink und Diakon i.R. Ewald Kröger aus Hüllhorst, bereits des Öfteren in der Ortschaft an der Landesgrenze zu Gast, gestalteten. Für Musik sorgte der Posaunenchor.