Ausgaben steigen um 18 Millionen Euro

Paderborn

Die Baustelle am Kreishaus nähert sich der Endphase: Anfang 2022 werden die Kreismitarbeiter den Anbau beziehen. Eine Großbaustelle in finanzieller Hinsicht kommt indes auf den Kreis noch zu: Die Verbandsumlage des Nahverkehrsverbundes (NPH) wird im Jahr 2023 voll auf die kreisangehörigen Städte durchschlagen. Darauf hat Landrat Christoph Rüther am Montag hingewiesen. Noch bleiben die Kommunen aber verschont.

Von Ingo Schmitz