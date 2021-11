Ausgediente Handys für den guten Zweck

„Bereits im vergangenen Jahr konnten wir in Delbrück 413 Altgeräte sammeln und die wertvollen Rohstoffe so dem Rohstoffkreislauf wieder hinzufügen“, sagt Andreas Konuk, Fraktionsvorsitzender der Delbrücker Unabhängigen. Pro gesammeltem Altgerät spendet die Firma Thie einen Geldbetrag. An welchen gemeinnützigen Zweck das Geld fließt wird in den Städten und Gemeinden selber entschieden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar