„Ausgezeichnet“ wandern

Holzminden

Nichts wie raus aus dem Alltag und rein in die Solling-Vogler-Region. In den vergangenen fünf Jahren entstand im Weserbergland in gemeinsamer Zusammenarbeit der Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) und dem Naturpark Solling-Vogler die erste Qualitätsregion „Wanderbares Deutschland“ in Niedersachsen.