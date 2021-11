Ausgleichsrücklage wird dünner

Der Haushalt 2022, den Bürgermeister Hubertus Grimm und Kämmerer Martin Finke am Donnerstagabend im Rat vorgestellt haben, weist ein Defizit von gut zwei Millionen Euro aus. Und die Aussichten für die Folgejahre sind nicht besser. „Das liegt vor allem an den von uns als Kommune nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen“, sagte Kämmerer Martin Finke. Er zeigte auf, dass allein die Kreisumlage seit 2013 stetig ansteige und 2022 bei knapp zwölf Millionen Euro liege. Das sind 750.000 Euro mehr, die die Stadt 2022 berappen muss. Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen um 900.000 Euro. „Das können wir aus eigener Kraft nicht mehr aufholen“, so Bürgermeister Grimm.

