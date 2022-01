Mitarbeiter der Bahn haben am Sonntagnachmittag einen Jungen bemerkt, der sich offensichtlich ohne Begleitung eines Erwachsenen im Bielefelder Hauptbahnhof aufhielt.

Da er keine Jacke trug und im Oberkörperbereich nur mit einem T-Shirt bekleidet war, informierten die DB-Mitarbeiter die Bundespolizei.

Auf Befragen der Bundespolizisten gab der Junge an, dass er alleine mit dem Zug von Hamm-Heessen nach Bielefeld gefahren sei, um sich schon mal vorab Geburtstagsgeschenke in den Geschäften auszusuchen.

Mit den Angaben zu seiner Person ermittelten die Beamten die telefonische Erreichbarkeit der Wohngruppe des Neunjährigen in Hamm. Eine Betreuerin hatte den „Ausreißer“ kurz zuvor bereits bei der Polizei in Hamm als vermisst gemeldet und sagte die umgehende Abholung von der Wache zu.

Eine Folge „Tom & Jerry“

Um die Zeit bis zu seiner Abholung zu überbrücken, wurden ihm zunächst die Gewahrsamszellen und die anderen dienstlichen Räumlichkeiten gezeigt. Anschließend gab es, im Kreis der Kollegen, selbstgebackenen Kuchen, Süßigkeiten und Fanta. Eine TV-Folge der Serie „Tom & Jerry“ rundete den Aufenthalt im Bundespolizeirevier Bielefeld ab.

Bei seiner Abholung durch eine Betreuerin der Wohngruppe gab der Junge an, dass es ihm sehr gut gefallen habe und er die Wache auf alle Fälle wieder besuchen werde. Mit dem Hinweis, dies aber in Zukunft nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen zu tun, übergaben die Einsatzkräfte den Jungen in die Obhut der Betreuerin.