Ausrichterpokal geht nach Anreppen

Sportschützen des Delbrücker Landes messen sich in zwölf Klassen drei Wochen lang

Delbrück-Westenholz

Drei Wochen lang hatten die Sportschützen des Delbrücker Landes die Möglichkeit, ihre Treffsicherheit beim Ringen um die Stadtmeisterschaft zu beweisen. In insgesamt zwölf Klassen traten die Schützen an. „Um die Situation zu entzerren, haben wir deutlich mehr Termine angeboten“, so Frank Schuster, der Westenholzer Schießmeister. Im Sport- und Begegnungszentrum konnte nun die Siegerehrung unter 2G-Bedingungen stattfinden.

Von Axel Langer