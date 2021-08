Ausschreibungen werden vorbereitet

Preußisch Oldendorf

Auch in den Sommerferien ist die Preußisch Oldendorfer Stadtverwaltung nicht untätig. Aktuell sind mehrere Projekte in Arbeit, für die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach erst vor wenigen Wochen die Förderbescheide an Bürgermeister Marko Steiner übergab.

Von Arndt Hoppe