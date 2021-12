Demonstration gerät außer Kontrolle

Mehr als 2000 Teilnehmer protestieren in Bielefeld gegen Coronaregeln und Impfpflicht

Bielefeld

Chaotische Zustände am Freitagabend in der Bielefelder Innenstadt: Eine Demonstration gegen die geltenden Coronaregeln und die Impfpflicht geriet trotz eines Großaufgebotes an Polizisten völlig aus dem Ruder. Statt der angemeldeten 1000 Teilnehmer kamen mehr als 2000 auf den Kesselbrink, von wo aus die Demonstranten zu einem Zug durch ganz Bielefeld starten wollten.

Von Kerstin Sewöster