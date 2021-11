Ausschuss stimmt Bauprojekt vorerst zu

Investor will Grünfläche in Bad Holzhausen unter anderem mit drei Reihenhäusern bebauen – Kritik von Anliegern

Aber von Anfang an. Zwei Grundstückseigentümer hatten sich in Bauabsichten auf einem Grundstück in Bad Holzhausen an die Verwaltung gewandt. Auf der Fläche an der Ecke Dorfstraße und Heddinghauser Straße sollen demnach drei Reihenhäuser mit je drei Wohneinheiten sowie ein Ein- bis Zweifamilienhaus entstehen. Zudem soll eine alte Scheune als Wohnhaus hergerichtet werden. Derzeit allerdings umfasst der gültige Bebauungsplan nicht den gesamten Bereich der geplanten Gebäude. Dementsprechend legte die Verwaltung dem Ausschuss einen Änderungsbeschluss für den Bebauungsplan vor.