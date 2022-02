Außerirdischer knöpft sich Omikron vor

Delbrück

Aus allen Wolken fällt der Außerirdische „NB77“, als er am Frühstückstisch von der erneuten Absage des Karnevals auf der Erde liest. Bei seinem letztjährigen Besuch in Delbrück hatte man ihm doch versprochen, dass es im Jahr 2022 wieder so richtig rund geht in Ostwestfalens Narrenhochburg Nr. 1.

Von Jürgen Spies