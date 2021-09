„Äußerst aktive Gestalter des Dorflebens“

Ehrenamtliches Engagement wird in allen drei Ortsteilen Altenbekens groß geschrieben. Um verdiente Persönlichkeiten würdigen zu können, die den Ort über Jahre in besonderer Weise mitgestaltet haben, hat der Rat vor sechs Jahren eine Ehrensatzung verabschiedet. Beim Lokfest zum 80. Geburtstag der alten Dame sind jetzt die ersten drei goldenen Ehrennadeln an Hugo Düsterhus, Ludwig Schenk und Silvia Neumann verliehen worden. „Sie haben mit Ihrem hohen ehrenamtlichen Engagement über Jahre sichtbare Spuren in der Gemeinde hinterlassen“, sagte Bürgermeister Matthias Möllers.

