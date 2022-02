Ausstellung geht in die Verlängerung

Elf Jahre lang hat Organisator Uwe Gehring geredet, am Ende hat sie eingewilligt: Werke von Ille Drein (85) schmücken seit Dezember die „Galerie im Rathaus“. Nur ist der Publikumsverkehr dort coronabedingt sehr eingeschränkt und die Ausstellung eigentlich schon wieder am Ende. Doch darauf hat die Stadt Werther jetzt reagiert.

Die Bilder bleiben weitere vier Wochen hängen. Zu sehen sind sie bis Donnerstag, 10. März.

Ille Drein stammt eigentlich aus Wuppertal, ist in den Augen vieler aber eine waschechte Wertheranerin. Über viele Jahre war sie zuständig für schmerzende Rücken oder pflegte geplagte Füße in ihrer Praxis an der Ravensberger Straße. „Nebenbei“ spielte die Kunst immer eine große Rolle – zu sehen an den vielen verschiedenen Werken, die im Rathaus ausgestellt sind.

Die Vielfalt ist groß: Ille Drein malte großformatige Bilder, fertigte Skulpturen, Marionetten und Collagen, experimentierte mit Acryl auf unterschiedlichen Untergründen, und stellte Druckplatten für Radierungen her. Ein Besuch der Ausstellung ist mit 3-G-Nachweis und FFP2-Maske zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses möglich.