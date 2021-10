Ausstellung im „Stern“ weckt Erinnerungen

Sie hatte einige Museumsbesucher durch die aktuelle Sonderausstellung „L‘Chaim - Auf das Leben! Für das Leben!“ geführt. Einer der Teilnehmer schaute sich die einzelnen Tafeln intensiv an und blieb beim Text über Johanna Lehmann stehen. Mit einem lauten Ausruf des Erstaunens wandte er sich an Mechthild Cramme: „Hier in Wien, neben dem Haus, das früher das Waisenhaus gewesen ist, habe ich bei meiner Oma gelebt.“ Was für eine Überraschung.

Die Museumsvereinsvorsitzende kam sofort mit ihm ins Gespräch über seine familiären Verbindungen zur Bauernfeldgasse in Wien. Martin Haller, so sein Name, stammt aus der Steiermark. Er hat sich mit vielen Sachbüchern, etwa über die Pferdezucht, einen Namen gemacht. Er lebt zeitweise in Irland, Österreich und Deutschland und hält sich zurzeit in der Nähe von Warburg auf. Er hatte durch Zufall von der Ausstellung über das jüdische Leben in Warburg erfahren und war gekommen, sie sich anzuschauen.

Erzählerische Qualitäten beeindrucken

Plötzlich stand er also vor der Biografie der Johanna Lehmann und der Erwähnung der Straße, in der das Waisenhaus gestanden hatte. Damit wurden Erinnerungen an sein Leben und das seiner Oma geweckt. Zwischen ihm und den Anwesenden entstand nun ein angeregter Gedankenaustausch, bei dem Martin Haller durch seine erzählerischen Qualitäten zu beeindrucken wusste.

Da er zudem auch für Lesungen über Alexander Roda Roda, österreichischer Schriftsteller, Satiriker und Publizist, zur Verfügung steht, haben Mechthild Cramme und Martin Haller spontan verabredet, in Kontakt zu bleiben. „Also liebe Warburgerinnen und Warburger, gehen Sie ins Museum im ‚Stern‘, besuchen Sie die aktuelle Ausstellung und vielleicht erleben auch Sie so eine Überraschung“, empfiehlt Mechthild Cramme.