Ausstellung „Leseland DDR“ in Hövelhof

Eröffnung am 29. September in der Bücherei

Die Ausstellung lädt mit Texten, Bildern und Videos zu einer anschaulichen Zeitreise durch das Leseland DDR ein. Ein Land, dessen Obrigkeit an die Macht des geschriebenen Wortes glaubte und es zugleich fürchtete. Ein Land, in dem das Lesen und Schreiben mit großem Aufwand gefördert wurde, während politisch unerwünschte Literatur in Bibliotheken nur mit einem Giftschein zugänglich war.

Erzählt wird vom Eigensinn der Menschen, die sich ihre Lektüre nicht vorschreiben lassen wollten und die für rare Bücher Schlange standen. Es werden Schlaglichter auf die grenzüberschreitende Kraft geworfen, die die deutsch-deutschen Schriftstellerkontakte und die Bücher entfalteten.

Die Ausstellungspräsentation ‚Leseland DDR‘ wird durch die Schau „Science-Fiction in der DDR“ ergänzt. Beide Ausstellungen sind vom 29. September bis zum 14. Oktober während der Öffnungszeiten der Sennebücherei Hövelhof zu sehen. Der Eintritt ist frei.