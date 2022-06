Ausstellung zeigt Folgen von Krieg und Vertreibung

Schloß Holte-Stukenbrock

In der Gedenkstätte Stalag 326 wird am Samstag, 11. Juni, eine Sonderausstellung zur Geschichte des Sozialwerks eröffnet. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Beginn um 15 Uhr mit der Begrüßung und Einführung in die Ausstellung durch Oliver Nickel und Ulrike Pastoor, Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne, einem Grußwort von Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und einem Vortrag von Kuratorin Andrea Kamp aus Berlin zum Thema „Flucht, Vertreibung, Aufnahme“.