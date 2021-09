Ausstellung zu einem umstrittenen Brauch

Die Jagd auf Tiere – sie entzweit die Gesellschaft. Noch bevor die Öffentlichkeit einen Blick in die Sonderausstellung „Hofjagd – Privileg und Spektakel“ im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake werfen konnte, haben Jagdgegner Plakate im Kreis Lippe übermalt. „Mord“ ist da in roter Farbe zu lesen.

Kritik an der Jagd entstand nicht erst im 20. Jahrhundert: Auf diesen Bild von 1646, das in der Ausstellung zu sehen ist, stellen Tiere einen Jäger vor Gericht

Die Ausstellungsmacher haben schnell reagiert: Zur Eröffnung der Schau an diesem Sonntag wurde die Tierschützerin Marianne Rautenberg aus Lage für ein Statement eingeladen – und in den kommenden Monaten sollen zudem Podiumsdiskussionen mit Jagdgegnern in der Ausstellung stattfinden.