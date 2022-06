Dirk Isringhausen engagiert sich stärker in Steinhagen – Nachfolger für die Föhrenstraße gesucht

Bielefeld

Ausverkauf im Markant-Markt an der Föhrenstraße. Dirk Isringhausen verabschiedet sich von seinem Standort in Ummeln. An diesem Samstag wird der Schlüssel umgedreht.

Von Kerstin Sewöster