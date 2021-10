Auszeichnung für 158 neue LED-Lampen

Hiddenhausen

In der Gemeinde Hiddenhausen steht in diesem Jahr das siebte Projekt an, in dem es um die Sanierung von Straßenlaternen geht. Für dieses vorbildliches Engagement für den Klimaschutz hat die Gemeinde eine von Bundesumweltministerin Svenja Schulze unterzeichnete Urkunde erhalten.

Von Karin Koteras-Pietsch