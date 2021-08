Auszeit-Angebote in Ostwestfalen

Anlass seines Besuchs war der Auftakt des Projektes „Auszeit in OWL – Kur-Angebot für pflegende Angehörige“. Dessen Ziel ist, Reha-, Vorsorge- und Erholungsprogramme für die betreffenden Menschen zu entwickeln und zu qualifizieren. Dafür werden ausgewählte Kliniken und Pflegeeinrichtungen in der Region sensibilisiert und in der Konzeption eines entsprechenden Angebotes begleitet. Die Reha-Klinik Holsing Vital in Bad Holzhausen stand als erste Adresse auf dem Tourkalender. Georg Oberkötter und Ronald Claaßen von der Ostwestfalen-Lippe GmbH statten in diesem Zusammenhang allen sieben Heilbädern in OWL einen Besuch ab. Die OWL GmbH führt das Projekt gemeinsam mit den sieben Heilbädern durch. Auf ihrer Kur-Tour stehen nach Bad Oeynhausen noch Bad Salzuflen, Bad Lippspringe, Horn-Bad Meinberg und Bad Wünnenberg sowie Bad Driburg auf dem Plan.

