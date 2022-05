Auto-Attacke: Wollte Bettler 18-Jährigen überfahren?

Ein 36-jähriger Rumäne soll am Sonntagmorgen versucht haben, mit seinem Mercedes-Sprinter einen jungen Kirchlengeraner zu überfahren. Der 18-Jährige war zuvor mit der Partnerin (36) des Mannes in Streit geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei ermittelt nach eskaliertem Streit am 1. Mai in Kirchlengern

Seinen Anfang soll der Konflikt zwischen den Beteiligten am 1. Mai an einem Wohnhaus an der Straße Auf dem Acker genommen haben. Wie die Polizei mitteilt, war das mutmaßliche Opfer gegen 11.15 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden, weil es unentwegt an seiner Haustür schellte.