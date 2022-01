Auto durchbricht Wand eines Netto-Marktes – Unfallverursacher flieht

Am Mittwochmorgen hat ein Auto an der Bielefelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus die Außenwand des Netto-Marktes durchbrochen. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Polizei Paderborn ist nach dem Unfall in Schloß Neuhaus auf der Suche nach Zeugen

Der Mazda CX30 ist frontal in die Wand des Netto-Marktes gekracht.

Eine Mitarbeiterin des Discounters hörte gegen 7.10 Uhr ein lautes Geräusch. Das Auto war frontal gegen die Wand neben dem Unterstand für die Einkaufswagen gekracht und hatte das Mauerwerk durchbrochen. Sogleich flogen mehrere Kartons mit Weinflaschen aus einem an der Außenwand des Marktes stehenden Regal, fielen einige Mauersteine nach innen aus der Wand. Der schwarze Mazda CX30 stand schwer beschädigt mit ausgelösten Airbags und eingeschaltetem Licht am Unfallort. Eine Fahrerin oder einen Fahrer war nicht in Sicht.

An der Halteranschrift niemanden angetroffen

Die Polizei ermittelte am Unfallort, dass der Mazda die Bielefelder Straße aus Sennelager kommend befahren hatte. In Höhe des Netto-Marktes war der Wagen aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, hatte den Gehweg und der Parkplatz überquert und war gegen das Gebäude geprallt. Das stark beschädigte Auto wurde sichergestellt. Die Fahndung nach einem Unfallverursacher oder anderen Insassen brachte bislang keinen Erfolg. An der nicht weit entfernten Halteranschrift konnte niemand angetroffen werden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und Hinweise auf Insassen des Fahrzeugs und nimmt unter der Rufnummer 05251/3060 Hinweise entgegen.