Auto erfasst Radfahrerin

Unfall in Löhne: 14-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Löhne

Eine 14-jährige Radfahrerin schwebt nach einem Unfall auf der Ellerbuscher Straße in Löhne in Lebensgefahr. Die Jugendliche aus Löhne war am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Querungshilfe an der Einmündung zur Ulenburger Allee von einem Auto erfasst worden.

Von Dominik Rose