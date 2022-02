Auto fährt gegen Baum

Weniger Arbeit als in den Vortagen hat die Rahdener Feuerwehr in der Nacht zu Montag durch das über das Land ziehende Sturmtief „Antonia“ gehabt. Das erklärte Feuerwehr-Chef Mark Ruhnau gestern auf Anfrage dieser Zeitung.

Lediglich ein Baum sei in der Nacht auf eine Straße gestürzt. „Das war deutlich weniger, als in der Nacht zu Sonntag“, sagte Ruhnau. Das Sturmtief „Zeynep“ sorgte für deutlich mehr Einsätze der Wehr. „Das war aber insgesamt nicht mehr so viel, wie in den Vorjahren, denn die Stadt Rahden hat im vergangenen die durch Dürre maroden Straßenbäume entfernt“, sagte Ruhnau.