Auto gegen Hauswand: Fahrer flüchtet in Stahle

In Stahle ist in der Nacht zu Samstag ein Auto gegen eine Hauswand im Lenteweg gefahren.

Die Polizei ermittelt in Stahle (Symbolbild).

Der Fahrer flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die helfen können, den Unfall aufzuklären (Telefon 05271/9620). Nach Angaben von Polizeisprecherin Ramona Ellebrecht stieß das Auto gegen 0.30 Uhr gegen die Hauswand.

Schwarzes Auto, blonde Frau

Beobachtet wurde direkt nach dem Unfall ein schwarzes Auto, in das am Unfallort eine blonde Frau als Beifahrerin einstieg. Anschließend für der Wagen ohne Licht in Richtung Heinser Straße.