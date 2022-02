Auto gerät in Gegenverkehr

Mädchen (4) wird bei Unfall in Minden leicht verletzt

Minden

Auf der Graßhoffstraße im Mindener Stadtteil Todtenhausen kollidierten am frühen Dienstagmorgen zwei Autos. Mutmaßlich war ein Fahrer in den Gegenverkehr geraten. Ein vierjähriges Mädchen, das in einem der beiden Fahrzeuge saß, zog sich leichte Verletzungen zu.