Auto hupt Lichterspaziergänger an

Es ist etwa 18 Uhr, als sich der schweigende Tross – nach Polizeiangaben sind es mit 100 bis 150 Teilnehmern weit weniger, als in den Wochen zuvor – schweigend vom Rathausplatz in Bewegung setzt. Die Beamten stufen den Lichterspaziergang erneut als unerlaubte Versammlung ein, fertigen eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Das gleiche Prozedere wie an den vergangenen Montagen. Auch wenn viele der Maßnahmen-Gegner keine Schutzmasken tragen, schreiten die Ordnungshüter, die abermals starke Präsenz zeigen, nicht ein. „Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. Die Teilnehmer des Spaziergangs sind friedlich, halten meist Abstand zueinander“, erklärt Polizeisprecher Uwe Maser. Dennoch behalten die Einsatzkräfte die Lichterspaziergänger bei ihrem Zug durch die Stadt im Auge.

Zeitgleich haben sich an der Eschstraße bei Nanu Nana etwa 200 bis 250 Menschen zur mittlerweile vierten Gegendemo versammelt. Anmelder sind einmal mehr die Linken, die Grünen und der Partei „Die Partei“. Hier trägt jeder eine Maske, manche haben Plakate dabei.

Vier Redner haben sich angekündigt. Zunächst tritt Bündes Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger (SPD) ans Mikro. Sie kritisiert Falschmeldungen über die Pandemie und die Maßnahmen in den sozialen Medien, die Ängste schüren würden. Rutenkröger sagt mit Blick auf die Maßnahmengegner aber auch: „Es gilt, die Menschen anzuhören, die Ängste haben, die unsicher sind oder gute Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen sowie sich mit ihren Gedanken auseinanderzusetzen, sie aufzuklären und mitzunehmen, sie nicht zu verlieren.“

Mit bewegter Stimme schildert dann die Allgemeinmedizinern Stefanie Ritzmann den Demo-Teilnehmern ihre Erfahrungen seit Beginn der Pandemie. Sie berichtet von einem Löhner Seniorenheim, in dem zahlreiche Bewohner im Spätherbst 2020 an Covid-19 erkrankten, 40 ältere Menschen seien betroffen gewesen. „Die Infektion schritt in so einer Geschwindigkeit voran, dass zum Teil nicht mal ein Transport ins Krankenhaus möglich war. Die Patienten erstickten förmlich. Wir konnten nur noch versuchen, ihnen ihre Ängste zu nehmen und helfen zu sterben“, so die Hausärztin. 18 Senioren seien gestorben.

Dank der Impfung – vor allem vulnerabler Gruppen – werde die Pandemie nun erfolgreich bekämpft, so die Medizinerin. Die Intensivstationen seien trotz hoher Inzidenzwerte von einer Überlastung in der Omikron-Welle bislang verschont geblieben, „weil wir unsere Alten und Kranken“ mit den Impfungen schnell geschützt haben. Zudem seien die beobachteten Omikron-Verläufe oftmals milder. Zugleich warnt sie vor Long-Covid, das auch auf eine leichte Corona-Erkrankung folgen könne. Man müsse sich daher fragen, was gefährlicher sei: „Die Impfung, die millionenfach verimpft worden ist, oder die Erkrankung, die wir weder behandeln noch heilen können und deren Langzeitfolgen wir weder kennen noch absehen können.“

CDU-Fraktionschef Martin Schuster und Pastor Sieghard Flömer ergreifen ebenfalls das Wort, rufen zu Solidarität in der Pandemie auf. „Versuchen Sie in ihrem eigenen Denken nicht die Menschen auszugrenzen, die sich heute Abend dem Spaziergang anschließen. Bleiben Sie gesprächsbereit, tun Sie Ihr möglichstes die Menschen wieder zusammenzubringen“, so der Christdemokrat.

Zum Abschluss der Kundgebung weist Grünen-Sprecherin Stefanie Janßen-Rickmann, auf das Ende der „Gegen-Demo-Reihe“ hin. „Wir haben überlegt, ob wir weiter machen, aber in den sozialen Medien wird die Stimmung damit, aufgeschaukelt, wer mehr Menschen auf die Straße bekommt. Daran haben wir kein Interesse. Wir wollen die Gesellschaft nicht spalten.“