Auto kracht in Einkaufswagen: Polizei ermittelt

Bünde

Was ist nur an der Bünder Erdbrügger-Kreuzung los? Erneut ist mitten in der Nacht ein Gegenstand auf die Fahrbahn gestellt worden und wieder kam es zu einem Unfall: Ein Autofahrer krachte mit seinem Fahrzeug in einen auf der Straße stehenden Einkaufswagen. Verletzt wurde zwar niemand, es entstand aber hoher Sachschaden. Immerhin: Einen Tatverdächtigen (15) konnten die alarmierten Polizisten noch erwischen.

Von Daniel Salmon