Auto landet auf Baumstumpf

Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Mittwochmorgen mit einem beschädigten VW Golf im Wald am Habichtsee festgefahren. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Die Polizei wurde gegen 12.45 Uhr von einer Spaziergängerin informiert. Am Habichtsee hatte sich oberhalb des Sandstrandes ein Fahrzeug festgefahren. Mehrere Personen sollten sich an dem Auto aufhalten, hieß es. Als eine Polizeistreife wenig später eintraf, stand der VW Golf verlassen am beschriebenen Platz. Personen waren nicht mehr in der Nähe.

Vergeblich versucht, Wagen frei zu bekommen

Das Auto hatte mehrere Schäden und stand festgefahren auf einem Baumstumpf. Offensichtlich war vergeblich versucht worden, den Wagen frei zu bekommen. Der Fahrzeugführer musste über den Adlerweg auf den Waldweg gefahren sein und hatte dabei einen Findling gerammt, der als Durchfahrtssperre am Beginn des Fußweges lag.

Durch Passanten erfuhren die Polizisten, dass der Wagen vermutlich schon seit dem frühen Morgen dort stand. Mehrere junge Leute hätten sich bemüht, den Golf wieder fahrtüchtig zu machen. Die Polizei ermittelte an der Halteradresse und bestellte einen Abschleppwagen, um den Pkw sicherzustellen. Um zu klären, wer den VW Golf gefahren hat, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. 05251/3060.