Auto landet kopfüber im Wasser

Nach Unfall in Melle fehlt von dem Fahrer jede Spur – Kennzeichen aus dem Kreis Minden-Lübbecke

Lübbecke/Melle

Ein kurioser Unfall hat die Polizei in Melle am Samstag beschäftigt. Ein Spaziergänger hatte morgens einen Mazda kopfüber in einem Bach liegend entdeckt. Für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst entwickelte sich ein längerer Einsatz mit der Suche nach Verletzten, denn der Fahrer war nicht auffindbar. Das Kennzeichen des Autos stammt nach Informationen dieser Zeitung aus dem Kreis Minden-Lübbecke.