Auto stößt gegen Fahrrad

Kollision in Minden: Dreijähriges Kind muss im Krankenhaus untersucht werden

Minden

Als ein Radfahrer und ein Autofahrer gleichzeitig an einem geparkten PKW vorbeifahren wollten, sind sie am Mittwoch in Minden zusammengestoßen. Der Fahrradfahrer stürzte und blieb unverletzt, doch seine Tochter musste ins Klinikum gebracht werden.