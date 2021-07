Auto touchiert Pedelecfahrer

Am Samstag gegen 6.10 Uhr fuhr ein 39-jähriger Engeraner mit seinem Pedelec auf der Jöllenbecker Straße in Richtung Bielefeld. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen VW Crafters setzte zum Überholvorgang an, fuhr jedoch nicht weit genug nach links.

Der Außenspiegel des VW streifte den 39-Jährgen, der dadurch die Kontrolle über sein Rad verlor, in den Straßengraben stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des VW Crafter setzte sein Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Pedelecfahrer zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.