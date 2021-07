Auto und Motorrad kollidieren auf B 252

Ein Auto ist am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der B 252 bei Warburg mit einem Motorrad kollidiert. Der Fahrer (28) der Geländemaschine und seine Mitfahrerin (32) wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Autofahrer (76) erlitt einen Schock.

Drei verletzte Personen nach Unfall in Warburg

Der Peugeot-Fahrer kam nach Angaben der Polizei aus Richtung Menne und wollte die B 252 in Richtung Warburg (Papenheimer Straße) überqueren. Dabei missachtete der 76-Jährige die Vorfahrt des Motorradfahrers aus Marburg, der zeitgleich auf der B 252 von Brakel kommend in Richtung Autobahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Biker und seine Sozia stürzten, das Motorrad kam am gegenüberliegenden Straßenrand zum Liegen.