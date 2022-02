Auto-Zerstörer: „Ich liebe Autos“

Herford

Wie passt das zusammen? Der Mann, der am 7. November 2021, in kurzer Zeit Dutzende Pkw in Herford demoliert hat, sagt: „Eigentlich liebe ich Autos – und Menschen.“ Das Amtsgericht verurteilte den Wiederholungstäter am Freitag zu zehn Monaten Haft ohne Bewährung, obwohl der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ablegte.

Von Moritz Winde