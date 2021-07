Autofahrer (36) kommt von der Straße ab und flüchtet mit seiner Beifahrerin

Paderborn/Höxter

In der Nacht ist es in Paderborn zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Detmolder Straße/Ecke Auenweg gekommen. Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol- und vermutlich auch Drogenkonsum seien wohl die Ursache, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.